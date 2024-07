KZSM--Se Habla Español y Queremos Ser Su Voz!

One of the wonderful things about community radio is the diversity of the content, which reflects the community that it serves. We are working on expanding our programming at KZSM 104.1 and KZSM.org to include our Spanish speaking neighbors. Currently, our programming includes only three programs dedicated to our Latino listeners, “The Latin Energy Show” (Thursdays 7-8 p.m.), the bilingual show “Raices” (Sundays 7-8 p.m.) and “Musica Con Ganas” (Sundays 8-9 p.m.), which the only one entirely in Spanish.

The Hispanic community of Hays County accounts for 40% of the population, and as a community radio station we would like to serve you as well. Whether you produce content at home or you would like to learn to produce and broadcast your own content in Spanish in our studios, we welcome your participation. We also welcome suggestions about what you would like to hear, what type of events you would like to see us host or public service announcements you would like us to air to promote your special event. Send us a message at KZSM. org, email KZSMSan-Marcos@gmail.com, or come to our studios at 216 N. Guadalupe Street. This is YOUR community radio station, come and be a part of it!

Una de las cosas maravillosas de la radio comunitaria es la diversidad del contenido que puede reflejar la comunidad a la que sirve. Estamos trabajando para ampliar nuestra programación en KZSM 104.1 y KZSM. org para incluir a nuestros vecinos que hablan español. Actualmente, nuestra programación incluye solo tres programas dedicados a nuestros oyentes latinos, “The Latin Energy Show” (Jueves 7-8 p.m.); una programa bilingüe “Raíces,”(Domingos 7-8 p.m.); y “Música Con Ganas” (Domingos 8-9 p.m.), el único completamente en español.

La comunidad Hispana del condado de Hays representa el 40% de la población y, como estación de radio comunitaria, nos gustaría servirles a ustedes también. Ya sea que produzcas contenido en casa o te gustaría aprender a producir y transmitir tu propio contenido en español en nuestros estudios, ¡agradecemos tu participación! También agradecemos sugerencias sobre lo que le gustaría escuchar, qué tipo de eventos le gustaría que organicemos, o anuncios de servicio público para promover sus eventos especiales. Envíenos un mensaje a KZSM.org, enviar un correo electrónico a KZSMSanMarcos@gmail.com, o venga a nuestros estudios en 216 N. Guadalupe Street. Esta es SU estación de radio comunitaria, ¡ven y sé parte de ella.