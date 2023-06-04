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BRADY EVANS REYES

MOST HANDSOME–
BRADY EVANS REYES Born in New Braunfels, Texas Parents–Andrea Hernandez & Michael Reyes Grandparents–Ernest & Velia Hernandez, Mirta Serna & Conrado Reyes

MORGAN C. VERRET

CUTEST EXPRESSION–
MORGAN C. VERRET Born in Sugarland, Texas Parents–Parker & Stephanie Verret, Grandparents–Greg & San Verret

BRADY EVANS REYES

MOST ORIGINAL PICTURE–BRADY EVANS REYES
Born in New Braunfels, Texas Parents–Andrea Hernandez & Michael Reyes Grandparents–Ernest & Velia Hernandez, Mirta Serna & Conrado Reyes

QUINN CAROLINE RINEHART

PRETTIEST–QUINN CAROLINE RINEHART
Born in San Antonio, Texas Parents–Alissa Olivo and Caitlynn Rinehart Grandparents–Frank and Janie Olivo / Robert and Tammy Rinehart

Most Beautiful Baby Contest Winners 2023

Sun, 06/04/2023 - 5:00am
Sunday, June 4, 2023

San Marcos Record

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