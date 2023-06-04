Most Beautiful Baby Contest Winners 2023

MOST HANDSOME–
BRADY EVANS REYES Born in New Braunfels, Texas Parents–Andrea Hernandez & Michael Reyes Grandparents–Ernest & Velia Hernandez, Mirta Serna & Conrado Reyes
CUTEST EXPRESSION–
MORGAN C. VERRET Born in Sugarland, Texas Parents–Parker & Stephanie Verret, Grandparents–Greg & San Verret
MOST ORIGINAL PICTURE–BRADY EVANS REYES
Born in New Braunfels, Texas Parents–Andrea Hernandez & Michael Reyes Grandparents–Ernest & Velia Hernandez, Mirta Serna & Conrado Reyes
PRETTIEST–QUINN CAROLINE RINEHART
Born in San Antonio, Texas Parents–Alissa Olivo and Caitlynn Rinehart Grandparents–Frank and Janie Olivo / Robert and Tammy Rinehart