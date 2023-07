La Sociedad Mutualista Cuauhtémoc celebrated its 81st anniversary on Saturday with the unveiling of its historical marker. Pictured from left are: David García, Marty García, Nicholas Costilla, Margie Vasquez, Salvador Vasquez, Jaime Cervantes, Fred Villanueva (President), Elvia Villanueva, Janie Longoria Secretary), Liz Castañeda (Vice President), Henry Reyna, Tomasa Perez, Dianna Price, Lupe Mendez, Johnny Padron and Mary Padron (Treasurer).

Photo provided by La Sociedad Mutualista Cuauhtémoc